Марков назвал три фактора, почему ЕС бросил Италию в борьбе с коронавирусом

Итальянское общество с восторгом встретило помощь, которую Москва оказала Риму, прислав 15 военных бортов со специалистами по борьбе с эпидемиями. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации Сергей Марков.

Так собеседник ФАН объяснил слова президента Франции Эммануэля Макрона, призвавшего Италию «не пьянеть» от российской поддержки, направленной в эту страну для борьбы с коронавирусом. При этом французский лидер напомнил, что Париж и Берлин прислали Риму два миллиона масок и десятки тысяч халатов — слабое утешение для охваченной эпидемией страны.

«Европейское общественное мнение было шокировано совпадением сразу нескольких факторов, — сказал политолог. — Во-первых, стратегический союзник Европы — США — не оказал ей совершенно никакой поддержки, даже более того, повел себя жестко, введя полный запрет на прилет граждан ЕС, никак не обсудив это с самим Евросоюзом».

Во-вторых, продолжил Марков, внезапно выяснилось, что и внутри самой Европы единства нет: самым вопиющим примером этого является эпизод, когда Польша и Чехия пытались завладеть идущими в Италию из России медицинскими масками. Ну а в-третьих, Еврокомиссия, общий орган управления ЕС, по словам собеседника ФАН, попросту «улетучилась» и полностью бездействовала.

«То же касается и НАТО, созданного, казалось бы, для осуществления коллективной безопасности. Оно так ничего и не предприняло. А ведь эпидемиологическая безопасность тоже важная вещь! Одновременно с этим Россия, в отношении которой Запад ввел санкции, оказала существенную помощь Италии — как, кстати, и Китай, который многие там считают своим геополитическим противником», — отметил собеседник ФАН.

По его словам, европейские коллективные структуры не смогли действовать сплоченно, когда ситуация более всего требовала именно этого.

«Внезапно выяснилось, что единая Европа есть только тогда, когда все у всех хорошо — а когда наступают трудные времена, выясняется, что каждый сам за себя. Такая же логика царит в отношениях между ЕС и США», — изрек политолог.

Впрочем, подобного рода безразличие к проблемам ближнего встречалось и раньше: Марков вспомнил, как страны Северной Европы бросили на произвол судьбы страны Южной Европы, когда те захлестнула доселе невиданная волна мигрантов с Ближнего Востока.