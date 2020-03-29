Песков отреагировал на введение новых ограничительных мер в Москве

Москва, 29 марта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые ограничительные меры в Москве введены для безопасности горожан.

По мнению Пескова, предпринятые дополнительные ограничения не являются жесткими. Он также отметил, что президент России Владимир Путин и его администрация продолжат работу в прежнем режиме.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что москвичи смогут покидать дома только при наличии специального пропуска. В оперативном штабе Москвы по борьбе с опасной китайской инфекцией пояснили, что вид, порядок выдачи и получения спецпропусков будет определен отдельным документом правительства столицы.

Кроме того, там добавили, что введенные ограничения не будут распространяться на передвижение личного, служебного, специального и общественного автотранспорта.

С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста. Данные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Введение нового режима не запрещает гражданам приезжать в город или уезжать из него. Речь идет о том, что москвичам нельзя беспричинно передвигаться по городу.

Напомним, что в России число зараженных достигло 1534 человек, в том числе 1014 в Москве. В регионах действует режим повышенной готовности. В стране объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.