Чем отличается коронавирус от гриппа. Инфографика. ФАН-ТВ

Как сообщил Роспотребнадзор, обе инфекции вызывают респираторное заболевание, от бессимптомного или легкого до тяжелого. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем, через предметы и имеют похожий спектр симптомов.

Симптомы у детей и взрослых схожи. Однако у детей болезнь протекает в легкой форме, а иногда симптомы вовсе отсутствуют. Дети таким образом могут стать скрытыми разносчиками инфекции.

К различиям между коронавирусом и гриппом относят следующие признаки: грипп может распространяться быстрее, чем коронавирус — средний интервал у первого составляет три дня, а у второго 5-6 дней.

80% случаев заражения коронавирусом, в отличии от гриппа, являются легкими или бессимптомными. Но доля тяжелых и критических случаев на 15% и 5% выше соответственно, чем у гриппа.

Вот самые простые правила, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом:

Первое — мыть руки, не менее 20 секунд. Стараться не трогать глаза и нос, так как на теле вирус живет не более 10 минут, но этого достаточно для заражения.

Второе — носить маску в местах большого скопления людей. Так в частности вы обезопасите окружающих, если вдруг не знаете, что заразились, а симптомы пока не проявились.

Третье — следует соблюдать этикет. При чихании или кашле прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после этого нужно обязательно выбросить.

Четвертое правило — желательно соблюдать дистанцию между людьми на расстоянии не меньше одного метра. Стоит отказаться от поцелуев, рукопожатий и объятий.

Правило номер пять — полоскайте горло антисептиками, пейте больше воды.