Новые противоэпидемические меры в Москве не предполагают ограничение движения транспорта

Москва, 29 марта. Использование автомобильного транспорта в Москве не будет ограничено в связи с дополнительными мерами, принятыми столичными властями против коронавируса. Это следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина о введении карантина для всех жителей города.

Отмечается, что ограничения не коснутся общественного, служебного, специального и личного автотранспорта.

Ранее Собянин ввел режим самоизоляции для всех жителей Москвы, независимо от возраста. В соответствии с ним гражданам запрещено передвигаться по городу беспричинно. Выходить из дома москвичам можно только при наличии специального пропуска, передавало Федеральное агентство новостей.

По последним данным, в Москве выявлено 1014 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздороветь смогли 28 пациентов, 8 скончались.