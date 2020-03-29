Sony и Microsoft заявили об отсутствии проблем в игровой индустрии из-за коронавируса

Москва, 29 марта. Эпидемия коронавируса не отразится на игровой индустрии или сетевых услугах, которые оказывают ведущие компании мира технологий Sony и Microsoft. Представители обеих корпораций поделились планами на будущее и рассказали об обстановке в индустрии на фоне распространения опасной инфекции.

По словам компаний-гигантов игровой индустрии, они не прочувствовали каких-либо существенных изменений в сфере их деятельности, но они не исключают, что все может резко измениться в будущем.

«Хотя до сих пор никаких проблем не возникло, Sony тщательно отслеживает риски задержек в производственных графиках для игровых программных продуктов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Sony возобновило производство на предприятиях, расположенных в Поднебесной. Ранее подразделения компании в Китае были закрыты из-за вспышки коронавируса. Несмотря на относительное спокойствие в рядах компании, руководство предпринимает профилактические и карантинные меры в отношении своих работников. Часть специалистов из Европы, США и Японии переведены на удаленную работу, передает «НьюИнформ».

В Microsoft также не поддаются панике и не видят особых проблем из-за коронавируса.

«Мы поддерживаем руководителей наших студий в вопросах, касающихся сотрудников и отдельных проектов в это сложное время», — сообщили в компании.

Отмечается, что на данный момент еще не один крупный проект в игровой индустрии не был отложен или свернут из-за опасной китайской инфекции. Определенные сложности могут вызвать, только вопросы, касающиеся доставки физических копий видеоигр покупателям.