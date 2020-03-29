Дочь писателя-фронтовика Юрия Бондарева сообщила ФАН подробности его смерти

Писатель-фронтовик Юрий Бондарев умер 29 марта, в 14 часов дня, ему было 96 лет. Об этом Федеральному агентству новостей сообщила его дочь Елена Бондарева.

«Он ушел тихо, умер во сне. Перед этим в последние недели заметно слабел. Но мы очень надеялись, что он доживет до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала Елена Юрьевна.

По словам дочери выдающегося писателя, пока решения, где и как он будет похоронен, не принято.

Юрий Бондарев до последних дней своей жизни имел ясное сознание, следил за событиями литературной и общественной жизни. Об этом ФАН рассказал первый секретарь правления Союза писателей России поэт Геннадий Иванов.

«Он с трудом передвигался, но был в полном разуме, до последнего дыхания оставался председателем жюри Всероссийского конкурса имени Василия Белова «Все впереди», давал интервью журналистам», — отметил он.

Председатель Союза писателей России военный прозаик Николай Иванов заявил, что из-за мер по предотвращению коронавируса, скорее всего, церемония прощания будет немноголюдной и скромной.

«Однако, как только позволит ситуация, мы проведем торжественные мероприятия, чтобы достойно попрощаться с этим выдающимся писателем», — сказал он.

Два года назад Юрий Бондарев обратился к съезду Союза писателей России с призывом держать знамя нравственной литературы.

«Мы на этом съезде вручили ему через его дочь писательский билет СПР нового образца под номером 0001. И теперь этот членский билет навечно останется за Юрием Бондаревым», — рассказал Николай Иванов.

По его словам, Юрий Васильевич, который имел звание капитана, по жизни ни разу не пытался «спуститься в бомбоубежище», поскольку всегда ощущал себя на главном направлении борьбы, как на войне, так и в литературе и в общественной жизни.

«Уже то, что он не принял из рук [бывшего президента России] Бориса Ельцина орден Дружбы, когда страна разваливалась, много говорит о писателе и человеке Юрии Бондареве. Это был великий поступок», — считает председатель СПР.

Он вспомнил поездку русских писателей накануне референдума 2014 года в Крым.

«За пять дней до референдума мы прилетели в Севастополь, собрали местных писателей. У них было еще волнение, не было уверенности, что Россия не оставит их. Мы прочитали письмо со словами поддержки Юрия Бондарева и других писателей-фронтовиков, обращенными к крымчанам, а потом водрузили копию Знамени Победы на Сапун-горе. И крымские писатели поверили, что Россия с ними. Одно имя Бондарева очень много значило для людей», — уверен Иванов.

По его словам, к сожалению, сегодня мало пишут такой мужской прозы «со стержнем», какая была у Юрия Бондарева.

«Совместно с белорусскими писателями мы учредили литературную медаль «Горячий снег». И всем сразу понятно, что это за награда, за что ее можно вручать. Первая медаль, конечно, останется в семье Юрия Васильевича», — заверил собеседник ФАН.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отреагировала на новость о смерти Юрия Бондарева, сообщает пресс-служба СФ.

«С грустью узнала, что не дожил до 75-й годовщины Победы фронтовик, писатель Юрий Васильевич Бондарев. Человек, который многое сделал для того, чтобы из нашей памяти не исчезали события Великой Отечественной войны. Юрий Васильевич писал правдиво и по-настоящему. Его проза была непарадной и потому любимой многими. Именно благодаря Юрию Бондареву грандиозная, монументальная эпопея «Освобождение» получила человеческое измерение. Именно его герои с передовой позволяли понять боль войны и в то же время увидеть отвагу советского солдата. Он участник Сталинградской битвы и форсирования Днепра — знал, о ком и о чем он пишет. Писал о своих товарищах, писал о том, что прочувствовал и пережил. Уверена, его книги будут читать и новые поколения жителей нашей страны. Потому что это хорошие, честные книги, потому что они написаны прекрасным русским языком, потому что в этих книгах память о наших предках».

Юрий Васильевич Бондарев родился 15 марта 1924 года в Орске. В марте 1942 года был призван на военную службу, в звании сержанта воевал на Сталинградском фронте, где командовал минометным расчетом. Был дважды ранен, войну закончил в Чехословакии. После войны окончил Литературный институт имени Горького. Автор всенародно известных романов «Тишина», «Батальоны просят огня», «Горячий снег» и других.

Юрий Бондарев — Герой Социалистического Труда (1984), награжден орденами Ленина, «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу». Лауреат Ленинской и Государственной премий.