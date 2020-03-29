Американский врач прогнозирует гибель до 200 тысяч человек от коронавируса в США

Вашингтон, 29 марта. Эпидемия коронавируса в США может привести к гибели до 200 тысяч человек. Такой прогноз дает член правительственной группы по борьбе с пандемией COVID-19, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

По его оценке, заразиться опасным заболеванием может не менее миллиона американцев.

«Глядя на то, что мы видим сейчас, я бы сказал, что от ста тысяч до двухсот тысяч случаев <...> смертельных случаев», — отметил Фаучи.

Сейчас США являются мировым лидером по количеству случаев зарождения коронавирусной инфекцией, в стране ранее неизвестной формой пневмонии заболели свыше 124 тысяч человек. Побороть заболевание нового типа смогли 2,6 тысячи пациентов, при этом жертвами эпидемии уже стали свыше 2,1 тысячи человек.

Напомним, о появлении нового коронавируса SARS-CoV-2 стало известно в конце декабря прошлого года после того, как в китайском городе Ухань были выявлены первые заболевшие, которых объединяло общее отношение к рынку морепродуктов. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а очаг распространения переместился в Европу и Америку. Наиболее тяжелая обстановка сейчас наблюдается в США и Италии.