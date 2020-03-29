Москвичам разрешат покидать дома только при наличии спецпропуска

Москва, 29 марта. Жители Москвы смогут выходить на улицу только при наличии специального пропуска. Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших нескольких дней. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее столичный градоначальник заявил, что с 30 марта вводится режим самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Отмечается, что данные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Введение нового режима не запрещает гражданам приезжать в город или уезжать из него. Речь идет о том, что горожанам нельзя беспричинно передвигаться по городу.