В Германии опасаются повторения итальянского сценария по коронавирусу

Москва, 29 марта. Нехватка ресурсов для лечения больных коронавирусом может начаться в Германии. Такой вариант развития событий допустил глава Института Роберта Коха Лотар Вилер.

По его словам, ситуация может осложниться настолько, что в Германии повторится итальянский сценарий усиления эпидемии.

«Мы не можем исключать того, что у нас здесь пациентов будет больше, чем мест для искусственной вентиляции легких. В любом случае мы вынуждены считаться с тем, что мощностей не будет хватать, это совершенно ясно», — подчеркнул Вилер.

На данный момент в Германии выявлено более 58 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, это третий показатель в Европе, после Италии и Испании. Жертвами ранее неизвестного заболевания в стране стали 455 человек, выздоровели около 8,5 тыс. пациентов.

Ранее в Китае заявили об остановке эпидемии пневмонии COVID-19. По данным властей КНР, количество внутренних случаев заражения падает, при этом число заражений, завезенных из-за границы, наоборот, растет, передают «Известия».

Эпидемия коронавируса началась в декабре прошлого года в китайской провинции Хубэй. Первые заболевшие были обнаружены в городе Ухань и имели отношение к рынку морепродуктов. Сейчас эпицентрами распространения коронавируса являются Италия и США.