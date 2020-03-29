Собянин ввел режим самоизоляции для жителей Москвы всех возрастов

Москва, 29 марта. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении с завтрашнего дня режима самоизоляции для всех жителей столицы независимо от возраста. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что данные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. Подчеркивается, что введение нового режима не запрещает гражданам приезжать в город или уезжать из него. Речь идет о том, что горожанам нельзя беспричинно передвигаться по городу.

Кроме того, в ближайшие дни покидать дома можно будет только при наличии специального пропуска.

Напомним, что в настоящее время в Москве официально зарегистрировано 1014 случаев заражения коронавирусом. 46% — пациенты в возрасте от 35 до 64 лет. Количество людей в возрасте от 18 до 34 лет превышает 33%. 15% инфицированных — люди старше 65 лет.