Ученые рассказали о смертельной опасности грейпфрута

Москва, 29 марта. Ученые назвали условия, при которых употребление в пищу грейпфрута может оказаться смертельным. Фрукт ни в коем случае нельзя кушать параллельно с приемом лекарственных препараторов. Об этом говорится в статье SasaPost.

Грейпфрут является неотъемлемой частью рациона большинства людей из-за того, что он низкокалориен и богат клетчаткой. Однако в соке данного фрукта содержатся активные вещества фуранокумарины, они вызывают сбой в работе цитохрома P45, фермента, который регулирует концентрацию лекарств и токсинов в крови.

Нарушение этой функции чревато тем, что медикаменты начинают накапливаться в организме в угрожающих количествах и могут нанести вред организму. Кроме того, возможен и обратный процесс, когда препараты теряют свою эффективность из-за низкой концентрации.

«Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов», — говорится в статье.

Это означает, что небольшие паузы между приемом фрукта и медикаментов просто бессмысленны. Установлено, что фрукт может взаимодействовать с 50 различными препаратами. Авторы статьи назвали лекарства, которые нежелательно сочетать с употреблением грейпфрутов.

«Статины, ряд антиаритмических и обезболивающих препаратов, а также лекарств от повышенного артериального давления, некоторые антигистаминные лекарства, противоопухолевые и препараты эстрогенов, включая противозачаточные таблетки», —говорится в материале.

Потребителям настоятельно рекомендуют внимательно следить за своим рационом и подробно изучать этикетки товаров, в которых может оказаться грейпфрут.