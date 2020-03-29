ЛНА ликвидировала наемника турецкой ЧВК Sadat

Погибший боевик так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мурат Полат с позывным Тумба Мурат имел тесные связи с турецкой ЧВК SADAT. Об этом сообщает телеграм-канал «Стамбульский волк».

Кто такой Мурат Полат?

Боевик с позывным Тумба Мурат погиб в результате ответного ракетного удара со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) по позициям триполийских бандформирований. Известно, что он не был военнослужащим, но служил «добровольцем», воюя за туркменов в северной Латакии в Сирии. Об этом свидетельствуют его слова в интервью Yeni Asir: боевик считал это своим долгом, поскольку «сирийские горы Джебель Туркман всегда принадлежали туркам и останутся турецкими».

При этом сам Мурат Полат был националистом и состоял в турецкой националистической организации «Серые волки». По сообщениям разных источников, в Ливию он прибыл в составе сирийских наемников.

Боевик из «команды»

Исходя из принадлежности к организации следует, что Мурат был не просто рядовым боевиком, выполняющим разные задачи, но идейным вдохновителем — он был одним из приближенных Алпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство российского пилота, сбитого турками Су-24 в 2015 году. Как сообщает один из телеграм-каналов, Полат в горах Латакии в Сирии был в составе группы Челика.

Еще одной немаловажной деталью и доказательством того, что боевик попал в SADAT после Латакии стал тот факт, что во время противостояния курдов с властями в Диярбакыре в 2015 году неизвестная вооруженная группировка, не идентифицированная в качестве военнослужащих, принимала участие в зачистке сторонников Рабочей партии Курдистана. Об этом сообщает телеграм-канал «Стамбульский волк». Эти люди оставили несколько надписей на городских стенах: «Kanimiz aksa da zafer islamindir. Esadullah tim», что в переводе с турецкого означает «Даже если прольется наша кровь, победа за исламом. Команда Эсадуллах».

В настоящий момент известно, что упомянутая «команда Эсадуллах» связана с турецкой ЧВК SADAT, а погибший боевик Тулумба Мурат часто подписывал свои фотографии в соцсетях той же цитатой о «победе за исламом», что и является косвенным доказательством причастности Мурата к турецкой ЧВК и присутствия турецких военных интервентов не только в качестве «инструкторов» для ПНС Ливии, о чем говорит Эрдоган с высоких трибун, но и в виде полноценных акторов.