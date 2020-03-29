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Боевики Мисураты штурмуют здание главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа

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Боевики Мисураты штурмуют здание главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа

Триполи, 29 марта. Боевики из Мисураты штурмуют здание главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа, расположенное на улице Тарик ас-Сика в Триполи. Глава ПНС Ливии сбежал. Об этом сообщил телеканал AlHadath.

На фоне этих событий Служба скорой помощи Мисураты обвинила Президентский совет ПНС Ливии в продолжающейся агрессии в ливийской столице. Соответствующее заявление Службы было опубликовано на официальной странице службы в соцсети Facebook.

Также в Службе скорой помощи Мисураты считают, что именно Саррадж несет полную ответственность за агрессию не только в Триполи, но и в Абу Курайн, восточнее Мисураты. По их мнению, действия Президентского совета ПНС по отношению к ряду соседних государств были недостаточными и повлекли за собой затяжной кризис в североафриканском государстве.

Представители из Мисураты заявляют о том, что ПНС должно было незамедлительно разрывать дипломатические отношения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), а также с Саудовской Аравией. Они обвиняют эти страны в помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Согласно заявлению, Служба считает главу ПНС «ответственным за неспособность поддержать фронты для разрешения битвы» и возлагает ответственность за прекращение агрессии на международное сообщество, призывая Миссию Организации Объединенных Наций по поддержке Ливии (МООНПЛ) отказаться от нейтралитета.

 

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