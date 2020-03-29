Вассерман прогнозирует распад Запада из-за коронавируса

Москва, 29 марта. Запад проигрывает борьбу с коронавирусом, и уже налицо признаки его разложения. Такое мнение озвучил известный российский публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эпидемия пневмонии нового типа COVID-19 обнажила массу противоречий как между США и ЕС, так и внутри Евросоюза. Так, Вашингтон закрыл въезд для граждан ЕС, а в Чехии конфисковали гуманитарные поставки с медицинскими масками, следовавшими в Италию, передает iReactor.

Очевидна и паника среди населения, в Испании работники домов престарелых ушли на карантин, бросив их обитателей на произвол судьбы.

«Гимном ЕС впору выбирать не оду к радости, а «оду к мерзости», — заметил Вассерман.

Эксперт уверен, что разногласия являются только началом наметившегося распада западного общества. В Евросоюзе и США не могут отказаться от личных благ ради общественных, поэтому нынешняя ситуация там наиболее запущенная.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизирована, а эпицентр распространения переместился в Италию и США.

Сейчас США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией, в стране пневмонией COVID-19 заболели свыше 124 тысяч человек, при этом выздоровели чуть более 2,6 тысячи пациентов.

Италия возглавляет другой антирейтинг — по количеству жертв эпидемии. На Апеннинах от ранее неизвестного заболевания скончались более 10 тысяч человек. Россия отправила в Италию группу военных медиков для исправления ситуации.