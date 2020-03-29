Подольская показала трогательные фото Преснякова с сыном

Москва, 29 марта. Певица Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram редкими семейными фотографиями. Знаменитость таким образом поздравила своего супруга Владимира Преснякова с днем рождения.

Подольская опубликовала подборку снимков с сыном. На кадрах Пресняков нянчится с малышом, заботливо наблюдает за ним или играет. Певица призналась, что ее захлестнула ностальгия.

«Могу сказать только одно: люблю бесконечно и безнадежно. Ты — мое сердце, кожа и кости! Я и не помню себя без тебя… Но, блин, речь не обо мне. Будь здоров, любимый! Береги себя! Ты очень нужный, и спасибо тебе за нашего сына и за всю нашу жизнь», — написала звезда.

Ранее Подольская показала видео, на котором «пьяный папа» Пресняков играет с сыном. Кадры сделаны во время карантина, рассказала певица. Супруга Преснякова снимала «игры в супергероев» на видео и пояснила, что Владимир так хорошо играет благодаря горячительным напиткам. Это признание поразило фолловеров. Они с критикой набросились на звездную пару, возмутившись, что отец в нетрезвом виде играет с маленьким сыном. Однако Пресняков поспешил оправдаться перед женой.

Напомним, Подольская и Пресняков-младший поженились в 2010 году. Артисты познакомились на съемках шоу «Большие гонки» в 2005 году. В 2015 году на свет появился их сын Артемий.