Ювелир Воробьев рассказал о назначении коронавирусного кулона

Москва, 29 марта. Костромская ювелирная компания Dr.Vorobev создала подвеску в виде бактерии коронавируса. Продавцы просят за украшение тысячу рублей и уверяют в том, что оно способно уничтожить любые болезни в организме.

Владелец ювелирной компании Павел Воробьев рассказал, что украшение было создано для поддержки врачей. По его словам, компания специализируется на изготовлении ювелирной продукции медицинской тематики.

«Мы создаем органы, инструменты, вирусы, молекулы — для нас это в порядке вещей. И не для хайпа, в мыслях не было шутить над этим. Это подарок просто врачам, как оберег из серебра», — рассказал Воробьев.

Он отметил, что медицинские работники тепло отнеслись к идее создания подобной подвески. По его словам, на сегодняшний день оформлено 150 заказов на покупку украшения. Порядка 20 экземпляров были отправлены в Петербург, передают «Народные новости».

«Именно инфекционистам — клиники заказывают. Мы сейчас сделаем небольшие значки и им, скорее всего, будем их бесплатно делать», — добавил Воробьев.

Журналистское сообщество неоднозначно отреагировало на новость о появлении подобного украшения также, как и пользователи Сети. Воробьев говорит, что кулон станет подарком для врачей, которые каждый день спасают людей от инфекции по всей России. Он добавил, что компания уже разрабатывает несколько новинок.