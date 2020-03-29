Джабаров объяснил внезапное желание состоятельных россиян вернуться в РФ

Россия откроет двери для своих граждан, когда-то уехавших из родной страны в поисках лучшей жизни за рубеж. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором та подвергла порицанию неких состоятельных российских граждан, проживающих в Лондоне и обратившихся к ней за помощью для возвращения в Россию. По словам дипломата, теперь, в связи с ужасной эпидемиологической обстановкой в Великобритании «богачи» хотят вернуть домой хотя бы своих детей, поскольку в Англии им «обнулили медицинские страховки», а у государства по отношению к ним «нет никаких обязательств». Официальный представитель МИД РФ в помощи не отказала, но призвала их и подобных им эмигрантов «начать с уважения к своей стране и народу».

«Я абсолютно солидарен с Марией Захаровой, — заявил Джабаров. — Она сказала абсолютно правильные вещи. Последние десятилетия, как вы знаете, стало модно учить детей в Великобритании и покупать там жилье. Но для этой и других стран эти богатые эмигранты никогда не станут своими — даже если получат гражданство, смотреть на них будут, как на чужих. У человека не может быть две родины — только одна, и кроме той страны, где ты родился и вырос, никакая другая тебе не поможет».

Сенатор выразил надежду, что для многих «возвращенцев» сложившаяся ситуация, при которой Запад бросил их на произвол судьбы перед лицом пандемии, станет полезным уроком, и они осознают, что вкладывать деньги нужно не в чужие государства, а в свое, и в свой народ. Парламентарий также добавил, что в России ждут своих «блудных сынов» и примут их с радостью, несмотря на их прежнее безответственное отношение к своей стране.

«Поможем без разговоров и привезем их домой из любой точки мира, где бы они ни оказались, — заверил нас собеседник ФАН. — Все равно это дети нашей страны, мы никогда от них не откажемся. Так они поймут, чем отличается настоящая родина от покупной».

Джабаров объяснил внезапно охватившее состоятельных граждан стремление бежать обратно в Россию тонким психологическим моментом: по его словам, перед лицом надвигающейся катастрофы они внезапно осознали, что по-настоящему помощь им может оказать только родная страна.