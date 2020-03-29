Собчак показала домашнее фото на карантине

Москва, 29 марта. Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками в Instagram кадрами самоизоляции. Знаменитость отметила, что уже третий день не приводит себя в порядок.

На опубликованном сторис ведущая предстала без привычного макияжа и укладки, в серой домашней футболке. Кроме того, Собчак поделилась фото из спальни, показав обнаженное тело.

«Третий день без укладки», — написала Собчак.

Собчак и ее супруг Константин Богомолов соблюдают самоизоляцию на фоне распространения коронавируса. Ранее ведущая снимала цикл передач о московских клиниках, куда госпитализируют людей с подозрением на коронавирус. Несмотря на то, чтобы Собчак была в защитном костюме, она решила перестраховаться и провести две недели дома.

Задуматься о самоизоляции Собчак заставила и ситуация с ее матерью ― Людмилой Нарусовой. Ее поместили в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус после того, как у нее поднялась температура. Через некоторое время Собчак написала, что результаты анализов оказались отрицательными.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1534, 64 пациентов выздоровели, девять человек скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий.

Ранее Собчак обратила внимание на поведение паникующих из-за коронавируса людей. Журналист призвала философски относиться к ситуации, ведь «мы все все равно умрем». В масштабах вселенной жизнь человека ― миг, отметила Собчак. Кроме того, ведущая обратила внимание, что в условиях пандемии человечество ответило на главный вопрос ― жизнь или свобода.