В Сирии запретили передвижение в стране из-за коронавируса

Дамаск, 29 марта. Сирийские власти ввели запрет на передвижение внутри страны в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает информагентство SANA.

Ограничение вступило в силу в 14.00 по местному времени и будет действовать до особого распоряжения. Отмечается, что запрет касается всех граждан, кроме сотрудников ведомств, указанных в отдельном циркуляре.

Контроль за выполнением решения возложен на МВД, службы безопасности и военные КПП, при этом особый режим подразумевает усиление патрулирования.

Отдельно отмечается, что запрещается передвижение между административными центрами каждой провинции и ее районами.

Ранее Минздрав Сирии сообщил о гибели первого пациента, госпитализированного с коронавирусом. Зараженная женщина скончалась в реанимации. На данный момент в Сирии выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, передавало Федеральное агентство новостей.