Сирия, 29 марта. «Ахрар аш-Шаркия» штурмовала больницу в Алеппо. Террористы «Исламского государства»1 обезглавили двух курдских боевиков в Хасаке. SDF в ходе рейда задержали двух беженок в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд с обысками в лагере беженцев в Ракке; понесли потери в Хасаке при нападении террористов ИГ1.

ВС Турции: атаковали укрепления боевиков YPG в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ1 – запрещено в РФ): совершило вылазку и казнило двух курдских боевиков в Хасаке.

«Ахрар аш-Шаркия»: штурмом взяла больницу и размещает артиллерию на севере Алеппо.

Провинция Дамаск

Правительство Сирии перекрывает транспортное сообщение между провинциями. Как сообщает новостное агентство SANA, до 16 апреля в рамках борьбы с коронавирусом движение между провинциями будет перекрыто. С 25 марта в стране введен комендантский час и были закрыты все места возможного массового скопления граждан, аэропорты, морские гавани и границы. Местная администрация просит граждан оставаться дома.

Министерство здравоохранения также передало, что в Сирии зарегистрирована первая смерть пациента с подтвержденным коронавирусом. По информации SANA, женщина, доставленная ранее в одну из больниц, скончалась. Согласно заявлению ведомства, еще четверо граждан с подтвержденным диагнозом размещены в госпитале «Аль-Ватани» под Дамаском. Туда уже направлены свыше 200 врачей и медработников, специально подготовленных для борьбы с эпидемиями.

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб боевики «Ахрар аш-Шаркии» штурмовали городскую больницу, где по сведеньям местных источников, находился один из раненных в перестрелке боевик «Сирийской национальной армии» (СНА). Как передает источник в сети Twitter (saqerhalab), группировка также устанавливает артиллерийские орудия в окрестностях Аль-Баба. Напомним, что конфликт между фракциями «Сирийской национальной армии» начался вчера, когда силы внутренней безопасности случайно застрелили главу корпуса разведки «Ахрар аш-Шаркии» — Абу Расула. Группировка стянула в город подкрепления, после чего захватила КПП и потребовала выдать им всех причастных к убийству Абу Расула боевиков СНА.

Провинция Хомс

Беженцы, проживающие в лагере «Эр-Рукбан» остались без доступа к медицинской помощи. Как сообщает Telegram-канал Рыбарь (rybar), закрылась последняя на его территории клиника, которая оказывала помощь беженцам и проводила хирургические операции. Такая же ситуация отмечается и в подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF) лагере «Аль-Хол» в Хасаке, куда не допускаются гуманитарные конвои. Ранее источники сообщали о вспышке эпидемии неизвестной респираторной инфекции в «Эр-Рукбане». Аналитики отмечают, что оба лагеря могут стать очагом эпидемии коронавируса, из-за условий антисанитарии, отсутствия медикаментов и высокой скученности проживающих в них беженцев. В «Аль-Холе» в настоящем времени содержится около 70 тысяч человек, в «Эр-Рукбане» 13 тысяч. Оба лагеря находятся на территории, оккупированной США.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) провели рейд в поселке Касрат-Фарадж и палаточном лагерь беженцев, где также были проведены обыски. Как сообщает медиаресурс Halab Today, боевики задержали двух беженок из Хомса, которых обвинили в принадлежности к «спящим ячейкам» «Исламского государства» и организации нападений на патрули SDF.

Как сообщает портал Al Kul, в Ракке курдские боевики также арестовали десятки человек, которых обвинили в несоблюдении комендантского часа.

Провинция Хасака

«Исламское государство» распространило в сети Twitter сообщение об успешной вылазке в поселок Тувеймин. Террористы захватили в плен двух бойцов «Демократических сил Сирии», после чего обезглавили их. Несмотря на регулярные отчеты пресс-центра SDF о контртеррористических операциях, которые курдские боевики проводят совместно с силами международной коалиции на подконтрольных им территориях, «спящие ячейки» ИГ продолжают свою деятельность в провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.