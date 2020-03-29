Доктор Зайцев дал рекомендации по выгулу собак во время карантина

Москва, 29 марта. Владельцам четвероногих питомцев необходимо соблюдать особую осторожность во время эпидемии коронавируса. Такие россияне чаще других выходят на улицу, так как им нужно регулярно выгуливать животное. Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев озвучил рекомендации, которых следует придерживаться при прогулке с питомцем.

Зайцев отметил, что людей на улицах стало меньше из-за карантина, но это не гарантирует абсолютную безопасность хозяевам животных, которые совершают ежедневные прогулки. Он заметил, что в длительном времяпрепровождении на улице нет необходимости.

«Ее нужно просто выгулять, чтобы она сделала все свои дела, и уходить. Те, кто выводят собак на специально отведенные спортплощадки — уже придется без этого», — сообщил он.

Он подчеркнул, что собаке для удовлетворения своих природных потребностей достаточно нескольких минут. Кроме того, следует избегать контактов с другими животными и их хозяевами, передает «НьюИнформ».

«Сейчас все должно быть разобщенно. Если человек видит другого собачника, ему не следует подходить — нужно искать другое место для выгула», — заявил врач.

Также сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует от собачников выполнения ряда определенных профилактических мероприятий. Доктор говорит, что собаке нужно обязательно вымыть лапы после посещения улицы. Подобная процедура минимизирует риски заражения опасной инфекцией. О собственной гигиене также забывать не стоит.