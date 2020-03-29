Власти Камеруна сообщили о 113 случаях заражения Covid-19 в стране

Яунде, 29 марта. Спустя чуть более двух недель после объявления о первом случае заболевания новым типом коронавируса (COVID-19) на территории Камеруна, число зараженных в этой Африканской стране достигло отметки в 113 случаев.

В пятницу, 27 марта 2020 года, камерунский министр здравоохранения Манауда Малачи объявил, что количество инфицированных в стране возросло до 91 случая. Однако спустя всего лишь несколько дней, 29 марта, он в своем Twitter-аккаунте сообщил о еще 14 подтвержденных случаях заражения COVID-19. Также чиновник призвал граждан страны, особенно из группы риска, пройти повторное тестирование.

Наибольшее число зараженных зарегистрировано камерунскими властями в двух самых крупных городах: Яунде и Дуала. Министр подчеркнул, что все инфицированные находятся под наблюдением медицинских работников и всем оказывается необходимая помощь. Далее по количеству заболевших на третьем месте идет населенный пункт Бафуссам, расположенный в западном высокогорном регионе страны.

Больше всего камерунских чиновников беспокоит несоблюдение населением мер, принятых правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса в Камеруне. Они постоянно призывают население следовать рекомендациям властей и при необходимости обращаться за помощью в ближайшие медицинские учреждения.

Именно для противодействия эпидемии в ближайшие дни в городе Дуала объявляется масштабная кампания по информированию населения об опасности COVID-19 и мерах борьбы с этой инфекцией. В заявлении, опубликованном для общественности в пятницу, министр Манауда Малачи сообщил населению, что «работники общественного здравоохранения будут ходить по домашним хозяйствам, чтобы повысить осведомленность о профилактических мерах против коронавируса и выявить людей, подверженных риску развития заболевания».

В то же время многие оппозиционные партии Камеруна призывают правительство принять все меры для защиты людей, которые больше других подвержены риску заражения этим вирусом. Цены на рынках продолжают расти. Бедность не позволяет многим камерунцам надлежащим образом обезопасить себя от коронавируса, многие жители страны даже не могут позволить себе приобрести защитные маски. Работники сферы транспорта начинают жаловаться на меры, которые сокращают количество пассажиров, при этом транспортные компании не получают никаких компенсаций от государства.

Оппозиционная партия «Социал-демократический фронт» (СДФ) призывает правительство Камеруна принять специальные меры для регионов, где проводятся боевые действия. Это, прежде всего, северо-запад и юго-запад страны, а также северный регион, где уровень безопасности крайне низкий из-за частых нападений со стороны членов террористической группировки «Боко Харам» (5 лет назад присягнула к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1).

Лидер движения за возрождение Камеруна Морис Камто в своем письме к президенту Республики Полю Бийе фактически выдвинул ультиматум. Он требует, чтобы в течение семи дней глава государства «взял на себя ответственность как первое лицо страны, как гарант жизни камерунцев». Он подверг критике камерунского лидера за то, что тот недостаточно вовлечен в борьбу против COVID-19.

Напомним, что большинство пассажиров международного авиарейса Air France, прилетевшие в Камерун еще 14 марта текущего года, среди которых были выявлены инфицированные коронавирусом пассажиры, по-прежнему находятся где-то на территории африканской страны. С этими людьми невозможно связаться, они не отвечают на звонки камерунских медицинских работников, которые хотят предложить им пройти лечение.

1 Организация запрещена на территории РФ.