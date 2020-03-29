Минздрав Сирии сообщил о первом случае смерти больного с коронавирусом

Дамаск, 29 марта. Минздрав Сирии проинформировал о первой смерти заболевшего коронавирусом в стране, передает агентство SANA.

«Скончалась женщина сразу после того, как ее доставили в реанимацию. После проведения анализов было установлено, что она болела коронавирусом», — говорится в сообщении.

По последним данным, в Сирии выявлено пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти ввели в стране комендантский час с 25 марта, а также закрыли границы, аэровокзалы, морские порты, а также места массового скопления людей. Передвижение частных лиц внутри страны ограничено до 16 апреля.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Заболевание быстро распространилось за пределы КНР, поразив большинство стран мира. Сейчас наиболее тревожная обстановка наблюдается в США и Италии.