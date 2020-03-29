Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Китай объявил о победе над коронавирусом

37
0 Оставить комментарий

Китай объявил о победе над коронавирусомПекин, 29 марта. Китай за три месяца одержал победу над коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, 28 марта число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет меньше трех тысяч. При этом все новые заражения — завозные. Поэтому все усилия система здравоохранения Китая теперь бросила на то, чтобы исключить проникновения коронавирусной инфекции из-за границы.

В Ухани, где 31 декабря 2019 произошла вспышка COVID-19, уже постепенно начинает работать общественный транспорт и  несколько линий метро. Но пользоваться им можно только при наличие маски. Кроме того, при пересадке пассажиры должны сканировать персональный «код здоровья». Ожидается, что полностью карантин будет снят 8 апреля. В этом случае горожане смогут покидать пределы города, но только, если они не будут представлять угрозу для других соотечественников, сообщает «Синьхуа».

Ранее ученые объяснили, что предотвратить распространение коронавируса и взять ситуацию под контролем помогло именно введение строгого карантина. Этого не было вовремя сделано итальянскими властями. В итоге европейская страна превратилась в центр пандемии COVID-19, пишет Infox.ru.

Сейчас на первое место по количеству заболевших уже вышли Соединенные Штаты Америки, где население также легкомысленно отнеслось к необходимости соблюдать строгую самоизоляцию.

Китай объявил о победе над коронавирусом

Новости партнеров

Новости партнеров