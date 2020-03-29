Писатель Юрий Бондарев скончался на 97-м году жизни в Москве

Москва, 29 марта. Советский и российский писатель Юрий Бондарев умер на 97-м году жизни в Москве. Об этом сообщили родственники писателя.

По словам супруги Бондарева, писатель умер дома. О дате прощания будет объявлено позже.

Юрий Бондарев родился в 1924 году в Оренбургской области. Во время Великой Отечественной войны будущий писатель занимался возведением оборонительных сооружений. После окончания пехотного училища отправлен под Сталинград. Бондарев принимал участие в обороне города, форсировал Днепр, был участником операции по освобождению Киева, Польши, Чехословакии.

За свои боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией» и рядом других наград, в том числе иностранных.

Свой писательский путь Бондарев начал в 1949 году. Его первые работы были напечатаны в различных литературных журналах. После окончания Литературного института имени Горького был зачислен в Союз писателей СССР. Его первый авторский сборник рассказов увидел свет в 1953 году.

Успех у советского читателя ему принесли романы «Тишина», «Двое», «Горячий снег», «Искушение» и многие другие произведения. Его работы переведены более чем на 70 языков мира.