Главные новости 29 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 29 марта.

В Италии показали работу специалистов из России, борющихся с распространением коронавирусной инфекции в Бергамо. Итальянский телеканал показал работу российских специалистов в Бергамо.

Илья Прусикин опубликовал новую версию песни группы Little Big «I’m ok». Прусикин опубликовал «карантинную» версию песни Little Big.

Общее число заболевших в стране составляет 1534, сообщили в оперативном штабе. В России выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом.

Анна Заворотнюк, дочь знаменитой актрисы Анастасии Заворотнюк, обратилась к подписчикам своего блога в Instagram. Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам на фоне пандемии коронавируса.

В Хабаровске количество зараженных коронавирусной инфекцией, помещенных в реанимацию, за сутки увеличилось до трех. Трое зараженных коронавирусом переведены в реанимацию в Хабаровске.

Александр Мясников рассказал, что пандемия коронавируса протекает, как и все инфекционные заболевания, по сценарию. Доктор Мясников назвал единственный способ приблизить конец эпидемии коронавируса.

Профессор Константин Северинов предупредил о росте количества зараженных коронавирусом в России в ближайшие недели и месяцы. Биолог предупредил о росте количества зараженных коронавирусом в России.

На фоне распространения коронавирусной инфекции в России может появиться еще один дефицитный товар. Коронавирус может спровоцировать нехватку тепловизоров в стране.

30 марта Россия закрывает границы из-за угрозы распространения COVID-19. Грузия отказалась пропускать возвращающихся из Армении россиян.

Корреспонденты Федерального агентства новостей показывают, как в Дейр-эз-Зоре борются с коронавирусом и террористов запрещенного в РФ ИГИЛ1. «Лива Аль-Кудс» борется в Дейр-эз-Зоре против ИГИЛ и коронавируса.

1 Организация запрещена на территории РФ.