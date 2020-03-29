Минпромторг предложил отменить НДС для поддержки потребительского рынка

Москва, 29 марта. Текущая ситуация на потребительском рынке требует от государства мер поддержки в отношении предприятий. Об этом говорится в письме главы Минпромторга Дениса Мантурова председателю правительства Михаилу Мишустину.

Министр предложил заморозить оплату НДС на полгода и на этот же период ввести отсрочку по налогу на прибыль.

Еще одной необходимой мерой Мантуров считает установление каникул по некоторым налогам и арендной плате. Помимо этого, глава Минпромторга предложил отменить начисление налогов с фонда оплаты труда и уплату единого налога на вмененный доход.

В письме министр обосновывает экстренность мер. При этом в тексте поясняется, что данные шаги не коснутся сферы торговли продуктами.

«Нам сейчас необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли», — отмечается в документе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил увеличить размер пособий по безработице до уровня МРОТ. Таким образом, данные пособия будут составлять 12 130 рублей, передавало Федеральное агентство новостей.

Во вторник, 25 марта, Путин выступил с телеобращением к населению России, в котором анонсировал ряд мер для поддержки экономики в условиях эпидемии коронавируса.