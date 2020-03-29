На Филиппинах разбился самолет компании Lion Air. События дня. ФАН-ТВ

На Филиппинах разбился самолет Lion Air
В начале коротко о происшествии на Филиппинах. СМИ сообщают, что самолет компании Lion Air разбился в аэропорту Манилы. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали не менее восьми человек. В Сети появились первые кадры с места ЧП. Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение при взлете. Сколько всего человек находилось на борту, еще неизвестно. Пока остается лишь ждать официальных комментариев, а мы продолжим следить за развитием событий.
Путин утвердил поручения в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин в связи с распространением коронавируса утвердил новые поручения. Их список появился сегодня на сайте Кремля, хотя по сути там изложены меры, о которых глава государства говорил еще в своем обращении 25 марта. Речь о новых соцгарантиях, а также о повышении целого ряда пособий. К примеру, начиная с 1 апреля Владимир Путин поручил увеличить ежемесячные выплаты по материнскому капиталу еще на 5 000 рублей. Дополнительную поддержку родители смогут получать в ближайшие три месяца. При этом пособия малоимущим семьям с детьми (в возрасте от трех до семи лет) начнут оформлять на месяц раньше, то есть с 1 июня. Кроме того, среди поручений оказались льготы для малого и среднего бизнеса — он получит отсрочку по всем налогам (кроме НДС) на полгода. Речь идет о предприятиях из сфер, наиболее пострадавших от текущей экономической ситуации, например, туризм и авиаперевозки. Полный перечень таких отраслей определяет кабмин, причем список будет обновляться регулярно. Первый доклад на эту тему правительство озвучит до 1 апреля.
Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы
Решительные меры сегодня предлагают и в религиозном сообществе. Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. В эти нелегкие дни глава РПЦ посоветовал прихожанам молиться дома и соблюдать санитарные инструкции властей. Слова патриарха прозвучали на фоне растущей динамики коронавируса в России и, в частности, в Москве. По стране выявлено уже свыше 1 500 зараженных, причем из них две трети — в нашей столице. Мэр города Сергей Собянин уже просил верующих пока что отказаться от походов в храм. Но прямых запретов не обозначил, хотя по всей стране сейчас временно закрываются рестораны, кинотеатры и прочие массово-культурные объекты. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью ФАН заявил, что сейчас в церквях необходимы влажная уборка, проветривание помещений и дезинфекция икон.
«Кто-то из служащих церкви обязательно должен этим заниматься. Более того, отмечу, что такой опыт уже неоднократно был опробован во время роста заболевания гриппом. <…> Второе, что очень важно: людям, которые входят в группу риска (старше 60 лет), я бы настоятельно рекомендовал в храмы пока не ходить. Им действительно стоит воздержаться в принципе даже от выхода из дома», — сказал Геннадий Онищенко, зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке.
К примеру, Папа Римский Франциск недавно перестал общаться с паствой напрямую и переместился в Интернет. Там он транслирует свои аудиенции и богослужения. И это неудивительно, ведь Ватикан расположен почти в самом центре Италии — страны, едва ли не сильнее всех пострадавшей от вируса. А Папа Римский в свои солидные 83 года попадает как раз в группу риска. И, не исключено, что РПЦ тоже сделает акцент как раз на онлайн-формате.
Андрей Липов стал руководителем Роскомнадзора
В Роскомнадзоре сегодня стал известен новый руководитель. Главой службы по надзору в сфере информационных технологий и связи стал Андрей Липов. Об этом говорит распоряжение премьера Михаила Мишустина. Ранее Липов возглавлял управление президента страны по развитию этой сферы. Его кандидатуру СМИ предсказали почти сразу после отставки Александра Жарова, руководившего Роскомнадзором с 2012 по 2020 годы. Он в свою очередь уже нашел новую вакансию — гендиректора в крупном медиахолдинге «Газпром-медиа», в состав которого входят несколько федеральных каналов и киностудий. Причин ухода из надзорной службы Жаров не называл. В увольнительной значится лишь формулировка «по его просьбе». Изменится ли политика Роскомнадзора в борьбе с пиратством и нелегальным контентом в Сети, пока неизвестно.