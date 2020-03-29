На Филиппинах разбился самолет компании Lion Air. События дня. ФАН-ТВ

В начале коротко о происшествии на Филиппинах. СМИ сообщают, что самолет компании Lion Air разбился в аэропорту Манилы. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали не менее восьми человек. В Сети появились первые кадры с места ЧП. Предполагается, что воздушное судно потерпело крушение при взлете. Сколько всего человек находилось на борту, еще неизвестно. Пока остается лишь ждать официальных комментариев, а мы продолжим следить за развитием событий.

Президент России Владимир Путин в связи с распространением коронавируса утвердил новые поручения. Их список появился сегодня на сайте Кремля, хотя по сути там изложены меры, о которых глава государства говорил еще в своем обращении 25 марта. Речь о новых соцгарантиях, а также о повышении целого ряда пособий. К примеру, начиная с 1 апреля Владимир Путин поручил увеличить ежемесячные выплаты по материнскому капиталу еще на 5 000 рублей. Дополнительную поддержку родители смогут получать в ближайшие три месяца. При этом пособия малоимущим семьям с детьми (в возрасте от трех до семи лет) начнут оформлять на месяц раньше, то есть с 1 июня. Кроме того, среди поручений оказались льготы для малого и среднего бизнеса — он получит отсрочку по всем налогам (кроме НДС) на полгода. Речь идет о предприятиях из сфер, наиболее пострадавших от текущей экономической ситуации, например, туризм и авиаперевозки. Полный перечень таких отраслей определяет кабмин, причем список будет обновляться регулярно. Первый доклад на эту тему правительство озвучит до 1 апреля.

Патриарх Кирилл призвал верующих не ходить в храмы

Решительные меры сегодня предлагают и в религиозном сообществе. Патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов. В эти нелегкие дни глава РПЦ посоветовал прихожанам молиться дома и соблюдать санитарные инструкции властей. Слова патриарха прозвучали на фоне растущей динамики коронавируса в России и, в частности, в Москве. По стране выявлено уже свыше 1 500 зараженных, причем из них две трети — в нашей столице. Мэр города Сергей Собянин уже просил верующих пока что отказаться от походов в храм. Но прямых запретов не обозначил, хотя по всей стране сейчас временно закрываются рестораны, кинотеатры и прочие массово-культурные объекты. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью ФАН заявил, что сейчас в церквях необходимы влажная уборка, проветривание помещений и дезинфекция икон.

«Кто-то из служащих церкви обязательно должен этим заниматься. Более того, отмечу, что такой опыт уже неоднократно был опробован во время роста заболевания гриппом. <…> Второе, что очень важно: людям, которые входят в группу риска (старше 60 лет), я бы настоятельно рекомендовал в храмы пока не ходить. Им действительно стоит воздержаться в принципе даже от выхода из дома», — сказал Геннадий Онищенко, зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке.

К примеру, Папа Римский Франциск недавно перестал общаться с паствой напрямую и переместился в Интернет. Там он транслирует свои аудиенции и богослужения. И это неудивительно, ведь Ватикан расположен почти в самом центре Италии — страны, едва ли не сильнее всех пострадавшей от вируса. А Папа Римский в свои солидные 83 года попадает как раз в группу риска. И, не исключено, что РПЦ тоже сделает акцент как раз на онлайн-формате.