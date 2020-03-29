Доктор Шарапова назвала «российскую бесшабашность» главной опасностью при COVID-2019

Москва, 29 марта. Российские власти предприняли ряд важных и эффективных мер для борьбы с распространением коронавируса в стране. Однако теперь ситуация зависит от поведения населения РФ, заявила главврач московской клинической больницы № 64 Ольга Шарапова.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. В Москве закрылись общественные места, а образовательные учреждения и ряд компаний перешли на удаленный режим работы.

Депутат Мосгордумы и член Комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова назвала принятые меры эффективными. Однако, по словам врача, важно, чтобы люди сами проявляли ответственность и не допускали распространения инфекции. Российская бесшабашность, к сожалению, может сыграть роковую роль в разразившейся эпидемии, добавила Шарапова.

«Мы из лучших убеждений считаем, что люди послушают советы, а их ничего не пугает. Они считают, что раз выходные, то можно гулять, собираться. Мамы с детьми отдыхают на площадках. Люди не понимают, что такое вирус и что он протекает с большими осложнениями», ― заявила она в комментарии «ПолитЭксперту».

Шарапова отметила, что многие уверены, что ситуация в Италии их не касается. Для того, чтобы не допустить итальянский сценарий в РФ, важно соблюдать принятые правительством меры.

«Знаете, российская бесшабашность, она, к великому сожалению, может сыграть роковую роль. Медики день и ночь работают. Принимают пациентов. Задача заключается в том, чтобы как можно меньше пациентов было заражено», – добавила Шарапова.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1534, 64 пациентов выздоровели, восемь скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий.