В Крыму назвали сценарий, при котором Италия откажется от гумпомощи России

Жители Крыма серьезно относятся к происходящей в мире пандемии COVID-19 — именно поэтому они собрали внушительный груз (две тысячи респираторов, костюмы химзащиты, антисептики, очки и перчатки) для особо пострадавшей от коронавируса Италии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил крымский политолог Владимир Джаралла.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на обращение главы ассоциации итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale (Палата специалистов по уголовному европейскому праву) Александро Мария Тирелли к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о признании собранных для Неаполя жителями Крыма и Севастополя средств антивирусной защиты гуманитарным грузом.

«Главное, что требуется при возникновении эпидемии — это своевременно принять серьезные меры, — убежден Джаралла. — А в Крыму особое отношение к итальянцам: достаточно вспомнить, как Маттео Сальвини, оппозиционный деятель Италии, ранее бывший там министром внутренних дел, приезжал к нам, помогал и делал довольно храбрые заявления, вызывая сугубо человеческую симпатию».

По словам политолога, именно Сальвини благотворно повлиял на крымчан в плане восприятия теми итальянцев, что и послужило в итоге толчком для сбора столь внушительной гуманитарной помощи. Тем не менее Джаралла не отрицает, что действующее правительство Италии может отказаться от нее, мотивируя это тем, что та поступила из Крыма.

«В театре абсурда, который представляет из себя наша жизнь, можно предположить и такой сценарий, — считает собеседник ФАН. — Конечно, на примере итальянских политических деятелей мы видим, что сомнений в российском статусе Крыма нет уже ни у кого: даже у тех, кто выступает против него. Практически все с этим согласны. Но юридически это совсем другая история — и здесь мы столкнемся с тем, что все предпочтут оставить все так, как есть, несмотря ни на какие симпатии к России и ни на какую помощь, поступившую от нас».

Джаралла заверил нас, что, несмотря на собранный крымчанами обширный гуманитарный груз, на самом полуострове хватает всех необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией средств.