Посол РФ назвал находящихся в Бергамо российских медиков настоящими героями

Москва, 29 марта. Российские военные, работающие в итальянском Бергамо, проявляют себя как настоящие герои, ведь каждую минуту они рискуют собой, заявил посол РФ в Италии Сергей Разов.

«В самом пекле … рискуя здоровьем и жизнью», — заявил он в эфире телеканала «России 1».

Дипломат подчеркнул, что это настоящий героизм.

Как сообщалось ранее, российские специалисты прибыли в Италию 23 и 24 марта. Среди них - вирусологи, эпидемиологи и врачебно-сестринские бригады. 25 марта они направились в Бергамо, эпицентр COVID-19 в этой стране. Здесь они помогают своим коллегам и местным жителям в обработке объектов здравоохранения и транспорта. Кроме того, восемь врачебно-сестринских бригад занимаются лечением больных в местных пансионатах.

Отметим, что местные СМИ, в частности газета La Stampa написала, что все эти усилия не помогут Италии побороть коронавирусом. Этот материал процитировало швейцарское издание Blick, и позиция итальянских журналистов вызвала волну негодования.

В многочисленных комментариях читатели Blick напомнили о том, что «друзья» Италии по Евросоюзу вообще не оказывают ей никакой помощи. Один из юзеров констатировал, что и Швейцария, и ЕС бросили несчастную Италию в беде, и поблагодарил Россию за помощь. Другой участник обсуждения с иронией отметил, что «русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое».

Другой читатель поинтересовался, чем заняты американцы: «Задраивают все люки и хотят сделать вакцину для себя одних. И это наши друзья?!». Во Франции разделили мнение швейцарцев. Так, журналист издания Agoravox написал, что Россия, несмотря на санкции ЕС и НАТО, «продолжает тушить мировой пожар, защищать мир и помогать народам выжить».

По последним данным, первое место по числу заболевших коронавирусом Италия уже уступила США. В Штатах число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 составляет 124 763. В Италии — 92 427. Общее число заразившихся во всем мире 684 652. 32 113 человек скончались.

В России, согласно информации на 29 марта, количество заболевших составило 1534, 64 пациента выздовели, умерли восемь.