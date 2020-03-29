Оперштаб Псковской области сообщил о смерти пациента с коронавирусом

Псков, 29 марта. Пациент с диагностированным коронавирусом скончался в Псковской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В оперштабе отметили, что это первый в регионе случай смертельного исхода от нового вируса, а у пациента были тяжелые сопутствующие патологии в легких.

В сообщении также говорится, что состояние остальных зараженных удовлетворительное либо средней тяжести.

По последним данным, в Псковской области выявлено шесть случаев заражения ранее неизвестным заболеванием. Всего по России за последние сутки еще 270 человек заболели пневмонией нового типа.