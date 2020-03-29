Москвичей призвали по громкой связи оставаться дома

Москва, 29 марта. Москвичей призывают покинуть общественные места и соблюдать режим карантина через громкоговорители на автомобилях экстренных служб.

Автомобили с репродукторами установлены перед входами в столичные парки, а также машины курсируют вдоль «зеленых зон». Сотрудники правоохранительных органов патрулируют территорию парков и скверов, призывая граждан покинуть общественные места. При этом вход в парки ограничен, ворота затянуты лентами.

«Во избежание заражения коронавирусной инфекцией просим вас ограничить свое пребывание на огороженных территориях, избегайте для прогулок мест скопления людей, соблюдайте социальную дистанцию в два метра», ― звучит из репродукторов.

Мероприятия проводятся в нескольких районах столицы и в крупных «зеленых зонах», в том числе у сквера на Патриарших прудах, у Битцевского и Измайловского парков.

Ахтунг ахтунг...

В спальных районах стали оповещать по громкой связи pic.twitter.com/0pptjMANki — Блинчиков???? (@blin4ikoff) March 29, 2020

чертаново например, а входы в парки перетянуты красной сигнальной лентой pic.twitter.com/dTB0z7Isjp — lsk (@satans_anus) March 29, 2020

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о негативной тенденции с распространением коронавируса в столице. По словам градоначальника, инфицированных становится больше, ситуация с опасной китайской инфекцией перешла в новую фазу ― на данный момент в Москве зарегистрировано более одной тысячи случаев заражений коронавирусом. Собянин попросил москвичей с 28 марта по 5 апреля оставаться дома.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1534, 64 пациентов выздоровели, восемь скончались. В группе риска находятся пожилые люди, однако угроза заразиться существует для всех возрастных категорий.