Любовь Успенская огорчила подписчиков рекламой услуг нумеролога

Москва, 29 марта. Подписчики российской эстрадной исполнительницы Любови Успенской разочаровались в артистке после ее последнего поста. В Instagram артистка опубликовала рекламу услуг нумеролога.

На снимке Успенская изображена вместе с некоей Кларой Кузденбаевой, которая, по утверждению певицы, является нумерологом «высокого класса».

«Она всегда помогает мне принимать трудные решения. Каждый раз, когда я прислушивалась к ней, безусловно оставалась только «в плюсе». Она просчитала и предупредила очень много событий в моей жизни, и я за это безмерно ей благодарна», — написала Успенская.

По ее словам, способности нумеролога подтверждаются и в условиях эпидемии коронавируса, поскольку Кузденбаева «осведомлена и дает положительные прогнозы».

Успенская подчеркнула, что нумеролог помогла ей избежать множества ошибок, а те, которые все же имели место, были совершены вопреки рекомендациям «специалиста».

Подписчикам пришлась не по духу сомнительная реклама. Часть поклонников творчества откровенно огорчилась публикацией певицы.

«Здравый смысл где-то затерялся», «Думала вы умнее», «Разводят вас. Так может насчитать, потом не отмоетесь…», — отметили фанаты.

Другие пользователи социальной сети обратили внимание на опасность подобных услуг.

Ранее в Сети широко обсуждался скандал, связанный с дочерью Успенской. Девушка поссорилась со звездной матерью и обвинила ее в непонимании, передавало Федеральное агентство новостей.