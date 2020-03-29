В Кировской области отходы животноводства сливают прямо в реку

Киров, 29 марта. Жители поселка Соколовка Кировской области жалуются на постоянные несанкционированные сбросы отходов местного сельскохозяйственного кооператива, которые продолжаются уже много лет. Ассенизационные машины практически каждый день привозят и сливают их на поле размером 750 тысяч квадратных метров. За долгие годы поле превратилось в зловонное болото, а почва на нем безнадежно испорчена. Кроме того, по словам сельчан, машины не всегда доезжают до поля и водители периодически сливают отходы прямо на дороге, откуда они стекают в ручей, впадающий в реку Косу.

«Отвратительный запах распространяется на весь поселок, — рассказывают жители. — До 2018 года эти отходы они сливали на другое поле неподалеку. Мы неоднократно жаловались в надзорные органы».

Во время прошлой проверки анализы стоков с поля показали десятикратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов, фосфатов, железа и аммония. Вредные вещества были найдены и в пробах из местных рек. Даже колодезная вода оказалась загрязнена нитратами. Предприятие тогда получило штраф и стало сливать отходы на другое поле.



Жители Соколовки, опасаясь за жизнь и здоровье свое и своих детей, обратились к активистам Общероссийского народного фронта в Кировской области. Общественники провели выездную проверку и убедились, что опасения людей не беспочвенны. Такие отходы животноводства могут иметь III–VI классы опасности и должны утилизироваться и обезвреживаться лицензированными специалистами. Помимо вредных веществ, в них могут содержаться и возбудители болезней.