Биолог назвал главную ошибку властей Испании в борьбе с коронавирусом

Москва, 29 марта. Власти Испании допустили серьезную ошибку в борьбе с коронавирусом, тестируя всех граждан на наличие инфекции, заявил доктор биологических наук Константин Северинов.

Биолог рассказал, почему считает неэффективным тестирование всего населения, как это сделали в Испании. Северинов усомнился, что есть смысл брать анализы у тех, кто не имеет симптомов COVID-19.

«Тот факт, что я вчера был здоров, не означает, что сегодня я не заболел», ― объяснил он в комментарии RT.

Кроме того, Северинов обратил внимание, что поголовное тестирование создает серьезную нагрузку для системы здравоохранения, а результат сомнительный. Эксперт отметил, что в России будет несложно поставить тестирование на поток ― есть достаточно количество клиник, которые готовы делать тесты.

«Другой вопрос — если тестировать всех, то и эту возможность очень скоро мы насытим. И будут проблемы», ― подытожил биолог.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По данным на 29 марта, число зараженных в мире достигло 668 тысяч, погибло более 31 тысячи человек.

В последним данным, в России зафиксировано 1534 пациента с коронавирусом. За последние сутки выявлены 270 новых случаев заражения. Скончались восемь человек, выздоровели — 64.