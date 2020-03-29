Профессор Косенков убежден, что нерабочая неделя сможет затормозить коронавирус в России

Москва, 29 марта. Коронавирусом легко заразиться на прогулке даже не в многолюдных местах, именно поэтому важно максимально соблюдать режим самоизоляции и покидать жилище в исключительных случаях, заявил профессор, военный врач, доктор медицинских наук Николай Косенков.

Специалист объяснил, что зараженный человек может, к примеру, плюнуть на асфальт, и «вирус там будет еще минут 20-30 лежать, поэтому его можно подцепить на ноги и принести домой».

«Вирус высыхает минут через 40, и для того, чтобы он дальше не попал, его нужно обязательно смыть. Мы можем получить этот вирус, просто пока ходим по улице», — подчеркнул он в беседе с Nation News.

Он отметил, что уберечь от этого не может и соблюдение дистанции.

«Два метра между людьми — нормально. Но нюансы в том, что вы не только в легкие можете взять, а еще на себя», — пояснил специалист.

В связи с этим врач считает крайне важным не нарушать режим самоизоляции, а после каждого выхода на улицу обязательно обрабатывать обувь дезинфицирующими средствами. Косенков посетовал, что многие даже не задумываются о том, что это нужно делать. В частности, его знакомый звонил ему и сказал, что хочет на прогулку, ведь это не запрещено.

«Я ему объяснил, что он может через обувь принести. Он сказал: «Я об этом даже не подумал, буду сидеть дома», — поделился профессор.

Косенков также напомнил, что для борьбы с распространением коронавируса следующая неделя с 30 марта по 5 апреля будет нерабочей, и россияне должны по максимуму соблюдать режим самоизоляции, а не ходить друг другу в гости и на шашлыки.