Ошибки киевских чиновников привели к созданию очага коронавируса на Украине

Киев, 29 марта. Украинские чиновники допустили катастрофическую ошибку во время эвакуации граждан из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Власти, в нарушение санитарных норм, не стали разделять потенциально зараженных людей на маленькие группы. Об этом заявил политолог Юрий Романенко.

Политолог отметил, что в Украине отсутствует системная политика в вопросах, касающихся эпидемии коронавируса. В качестве примера он привел ситуацию с эвакуацией украинских граждан из стран с опасной коронавирусной обстановкой.

«Аэропорт принимает два борта наших граждан одновременно из США и Италии, терминал Д новый закрыли, терминал Ф закрыли, согнали всех в старый советский терминал Б», — заявил Романенко.

Таким образом потенциальные носители опасной коронавирусной инфекции провели большое количество времени в замкнутом пространстве, что само по себе не является правильным. Романенко не понимает, что мешало чиновникам провести организованную эвакуацию, которая соответствовала бы всем санитарным нормам и здравому смыслу.

По его мнению, чиновников абсолютно не волнует то, как проходит этот процесс.