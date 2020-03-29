Роспотребнадзор перечислил способы защиты детей от коронавируса

Москва, 29 марта. Роспотребнадзор предостерег родителей от прогулок с детьми на площадках, в парках и дворах из-за ситуации с коронавирусом. Для предотвращения распространения инфекции, необходимо исключить целый ряд привычных вещей.

Специалисты советуют воздержаться от посещения каких-либо учреждений, общественных мест, заведений питания и торговли, а также развлекательных центров.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует ограничить контакты между детьми. Свободное время лучше проводить дома или на собственных приусадебных участках.

Напомним, что эпидемия коронавируса охватила уже 177 стран. По последним данным, заражению подверглись порядка 570 тысяч человек, из них 26 тысяч скончались.

В России число зараженных достигло 1534 человека, в том числе 1014 в Москве. В регионах действует режим повышенной готовности. В стране объявлена нерабочая неделя с 28 марта по 5 апреля.