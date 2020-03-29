Премьер Украины предложил урезать вдвое зарплаты чиновников

Киев, 29 марта. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил сократить оклады чиновников на фоне распространения коронавируса. Исключение предлагается сделать для тех, кто занят в борьбе с инфекцией и занимается вопросами нацбезопасности и обороны.

Шмыгаль ранее сообщил, что украинский кабмин внес предварительные изменения в государственный бюджет с учетом расходов на борьбу с коронавирусом. Премьер-министр предложил сократить в два раза зарплаты свыше 47 тысяч гривен (1,68 тысячи долларов) чиновникам.

«Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 «минималок» (сейчас 47 тысяч гривен), получали только половину», ― сообщил он в Telegram.

Глава украинского кабмина подчеркнул, что исключение составят работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороны. Кроме того, Шмыгаль предложил на 30% сократить выплаты руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, на Украине зафиксировано 418 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки заразились 62 человека, девять человек погибли.