Шувалова считает, что Николай Губенко мог заразиться коронавирусом от помощников в МГД

Москва, 29 марта. Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Губенко мог заразиться коронавирусом от своих помощников, считает его коллега Елена Шувалова.

Парламентарий рассказала что не видела Губенко в МГД уже несколько месяцев: «Он просто туда не ходит, в силу, видимо, своего здоровья».

«Все время говорят, что он болен. Если инфекция как-то и могла попасть, то от помощников, наверное, с которыми он мог контактировать», — сообщила она в комментарии Nation News.

По ее мнению, в случае если у Губенко и его супруги подтвердят коронавирус, то, скорее всего, заразиться им депутат мог именно от своих ассистентов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что коммунист вместе со своей супругой был госпитализирован в больницу в Коммунарке. У него диагностирована пневмония. Врачи проверят их на наличие коронавируса. Информацию об этом подтвердили председатель МГД Евгений Шапошников и член МГД Евгений Герасимов.

Шапошникова также сообщила, что, по ее мнению, в столице якобы не хватает тестов на коронавирус.

«Я считаю, что наш город оказался, мягко говоря, неготовым к эпидемии. Нужны тесты. Люди, которые хотят протестироваться, сделать этого не могут. Тестов не хватает», — подчеркнула она.

Напомним, на сегодняшний день в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1014 из них зарегистрированы в Москве. Во избежание распространения вируса с 28 марта по 5 апреля в столице закрыты все заведения общепита, торговые центры, театры, музеи, библиотеки. Мэр города Сергей Собянин призвал москвичей отнестись к этому максимально серьезно и соблюдать режим самоизоляции.