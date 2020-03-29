Эксперт Дробиз назвал претендента на звание «карантинного напитка»

Москва, 29 марта. Руководство Республики Крым приостановило работу точек по реализации алкоголя. Данная мера была принята для недопущения распространения коронавируса.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что закрыты будут все магазины, в которых торгуют алкоголем. Такие заведения приравниваются к категории продовольственных. Также свою работу приостановят ломбарды, кредитные организации и автомойки. В список исключений были внесены ветеринарные клиники, а также предприятия, добывающие материалы для линейных объектов.

Руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз считает, что принятые меры повлекут за собой резкий рост продаж алкогольной продукции. Уже сегодня реализация алкоголя выросла на 15,5%, передают «Народные новости».

«Как перед Новым годом растут продажи алкоголя в полтора раза, сейчас также алкогольные напитки будут пить раза в полтора больше. И будут ограничения или не будут, это неважно, люди просто будут закупать больше и пить дома», — заявил Дробиз.

Он отметил, что лишь малая часть населения займется во время карантина изучением языков или будет проводить досуг за интеллектуальными играми. По его словам, пиво может стать претендентом на звание «карантинного напитка».