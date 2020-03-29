Свободный доступ к веб-сервисам даст импульс для развития Рунета

Москва, 29 марта. Свободный доступ к ряду российских сервисов, наступающий с 1 апреля, даст новый импульс для развития Рунета. Такое мнение озвучил бывший советник президента РФ по Интернету, глава компаний LiveInternet и MediaMetrics Герман Клименко.

О введении бесплатного доступа раньше запланированного срока сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Изначально нововведения планировалось запустить с 1 июня, передает издание «Экономика сегодня».

«Ускорение реализации указания президента Российской Федерации вполне понятно – в процессе нет ничего сложного, и выполнить задачу быстро можно и нужно», — объяснил Клименко.

Он также предположил, что это связано с продолжающейся эпидемией коронавируса. Эксперт отметил важность вводимых мер и их актуальность для современной реальности.

«Бесплатный доступ к социально важным ресурсам – это полезная опция, нужная для населения. Ее можно сравнить со стандартной радиоточкой, которую ранее устанавливали в обязательном порядке в каждой квартире еще в процессе строительства домов», — подчеркнул специалист.

Клименко подчеркнул, что если бесплатные сервисы будут обеспечены высоким качеством доступа, то востребованность зарубежного контента резко упадет. Таким образом, россияне станут чаще и больше использовать отечественные сервисы.