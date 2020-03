Самолет Lion Air потерпел крушение на Филиппинах

Манила, 29 марта. Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение во время вылета из международного аэропорта Манилы. Об этом сообщила газета Manila Bulletin.

По данным издания, катастрофа произошла при взлете. Лайнер выполнял рейс в Токио и перевозил на борту гражданина Канады, которому требовалось лечение. Всего на борту находились два пассажира и шесть членов экипажа.

По данным портала Rappler, при взлете воздушное судно загорелось, а затем произошел взрыв. На месте аварии работают спасатели и медики.

WATCH: Plane explodes near NAIA runway

A private jet explodes near the Ninoy Aquino International Airport Runway No. 24 Sunday, March 29. Initial reports say the explosion happened around 8PM, with 8 on board pic.twitter.com/jLF7lo2Aiq