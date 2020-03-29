Еврейский Джеймс Бонд: шесть исторических ляпов в сериале «Шпион» от Netflix

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей разбирает один из самых обсуждаемых на Ближнем Востоке западных фильмов.

Недавно в Интернете кто-то предложил размещать на уличных билбордах спойлеры сериалов Netflix, чтобы люди не выходили на улицу.

Не удивлюсь, если в скором времени власти некоторых стран возьмут этот лайфхак на вооружение. Ведь во время карантина просмотр сериалов стал основным способом проведения досуга для огромного количества людей по всему миру. В Netflix и YouTube даже объявили о понижении качества своих трансляций в Европе, чтобы снизить нагрузку на интернет-провайдеров.

В общем, раз уж выдалась такая возможность, решил и я посмотреть мини-сериал, давно отложенный на черный день. Типа сегодняшнего.

Итак, шестисерийный фильм «Шпион» израильского режиссера Гидеона Раффа с Сашей Бароном Коэном в главной роли. Кстати, надо отдать Саше должное — сыграл великолепно. Хотя мне всегда казалось, что он актер одной роли. Что кого бы он ни сыграл, перед глазами всегда будет стоять мохнатое туловище Бората в откровенном купальнике кислотного цвета.

Ничего подобного. У Коэна получилось то, чего не вышло и, пожалуй, никогда не выйдет у Дэниэла Рэдклиффа — вечного мальчика, который выжил.

Сюжет

Тут никаких спойлеров быть не может, так как сериал основан на реальной истории израильского разведчика Эли Коэна, работавшего в 60-е под прикрытием в Сирии, но затем разоблаченного и казненного в центре сирийской столицы, на площади Маржа.

Об Эли известно достаточно много. Герой Израиля, фанатично преданный своей стране, годами живший в Дамаске под именем Камиль Амин Таабет и игравший роль крупного бизнесмена с сирийскими корнями.

Благодаря природному обаянию и уникальной способности нравиться людям Коэн убедил даже самых опытных сирийских предпринимателей, политиков и военных, что хочет вернуться, так сказать, к корням и инвестировать свое состояние в развитие Сирии, о которой он так много слышал от отца.

Единственным человеком, который не поверил в эту красивую легенду, был руководитель службы сирийской разведки полковник Ахмед аль-Сувайдани. Недоверчивый до паранойи профессионал с чутьем акулы в итоге доведет израильского шпиона до эшафота.

Исторические неточности в сериале

1. В фильме

Коэн/Таабет начинает свой путь в Аргентине, где знакомится с будущим президентом Сирии, видным членом партии БААС Амином аль-Хафезом. Далее на протяжении всего сериала нам демонстрируют особую дружескую связь между этими людьми. Сирийский лидер доверяет Коэну самые сокровенные тайны, а когда того вычисляют, отказывается верить в виновность драгоценного друга.

Кстати, эту версию активно раскручивали и в российских СМИ.

На самом деле

Амин аль-Хафез был назначен на должность военного атташе сирийского посольства в Буэнос-Айресе в 1962 году. То есть когда Эли Коэн уже уехал в Сирию, получив рекомендательные письма от высокопоставленных «соотечественников» в Аргентине. Таким образом, ни о какой дружбе между ними и речи быть не может.

2. В фильме

Амин аль-Хафез приходит к власти после переворота 8 марта 1963 года, которым лично и руководит.

На самом деле

Он становится сирийским лидером только в конце июля 1963 года. В начале марта президентский пост занимает Луай аль-Аттаси. Амина аль-Хафеза назначают главой МВД Сирии.

Более того, 8 марта аль-Хафеза вообще не было в Дамаске, и он не имеет абсолютно никакого отношения к захвату здания Генерального штаба, как это показано в «Шпионе».

3. В фильме

Мишель Афляк (сирийский философ, политик, один из основателей партии БААС) тайно встречается с Эли Коэном (при посредничестве Амина аль-Хафеза) и передает ему список высокопоставленных сирийцев, которых израильский шпион должен был пригласить к себе домой в день госпереворота.

На самом деле

Афляк не встречался с Коэном и не давал ему никаких списков. Во всяком случае, тому нет никаких достоверных свидетельств.

Кроме того, в ночь переворота ни премьер-министр Халед аль-Азем, ни генерал Абдул Карим Захр ад-Дин не присутствовали на домашней вечеринке у Коэна.

4. В фильме

Эли Коэн так хорошо отыгрывает роль арабского бизнесмена и сирийского патриота, что ему предлагают занять должность заместителя министра обороны Сирии. Якобы руководство «Моссада» так крепко вцепилось в эту возможность, что шпиона отправляют на задание, несмотря на то, что его куратор хотел бы, чтобы Эли остался с семьей и больше не возвращался в Дамаск (Коэн как раз приехал к жене и дочерям, соврав сирийским «коллегам», что отправляется с рабочим визитом в Европу).

На самом деле

Во-первых, должность замминистра обороны Сирии появилась только в 1970 году. Во-вторых, на подобные должности существует монополия военных. Ни одно гражданское лицо априори не могло занять этот пост.

5. В фильме

Генерал-майор Ахмед аль-Сувайдани работает главой службы безопасности Амина аль-Хафеза в Аргентине.

На самом деле

Аль-Сувайдани никогда не занимал эту должность.

6. В фильме

Маджед Шейх аль-Ард — один из друзей Коэна/Таабета. Богатый бизнесмен-землевладелец фактически подвозит агента «Моссада» до Сирии на своем новеньком автомобиле. А затем на протяжении всего сериала знакомит его с важными шишками и сопровождает Эли до самого момента его казни, во время которой Шейх с грустью и уважением снимает шляпу.

На самом деле

Аль-Ард не присутствовал на казни Коэна, потому что находился в этот момент в тюрьме в Пальмире. Его приговорили к пожизненному заключению, и он умер в результате самоубийства.

Кроме того, по словам очевидцев, отношения между еврейским агентом и сирийским бизнесменом были, мягко говоря, прохладными. Во-первых, для Коэна он не представлял стратегического интереса, так как не занимался политикой. А во-вторых, есть сведения, что Маджед Шейх аль-Ард был страстным поклонником Адольфа Гитлера, о чем говорил открыто и что не могло не раздражать агента «Моссада».

Ну и наконец

В сериале супругу президента Амина аль-Хафеза изображают развратной молодящейся тусовщицей, шляющейся по салонам и пристающей к мужчинам. В какой-то момент ей приглянулся и высокий пышноусый Коэн. Да так, что черноволосая бестия на глазах у мужа и его коллег залезает к растерянному еврею в штаны. Немыслимо для Ближнего Востока. Какой бы светской ни была компания, сирийское общество достаточно традиционное. И публично такое произойти никак не могло.

Разумеется, это художественный фильм. И можно было бы списать пикантный эпизод с первой леди Сирии на попытку авторов сделать кино более зрелищным. Если бы не одно но — это еще и пропагандистский фильм, целью которого было максимально изуродовать образ сирийцев. В сериале нам показывают их порочную сущность, отсутствие моральных принципов и каких-либо ценностей.

То ли дело любящий семьянин и отважный патриот Израиля Эли Коэн.