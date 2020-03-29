Патриарх Кирилл призвал не слушать выступающих против карантина «неразумных священников»

Москва, 29 марта. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал «неразумными» выступающих против карантина священников и призвал не слушать их.

В воскресенье предстоятель РПЦ во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя призвал на фоне распространения коронавируса воздержаться от посещения храмов и остаться дома.

«Всякие другие проповеди, в том числе иногда исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте — слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх!» ― заявил он.

Патриарх напомнил, что Мария Египетская ушла в пустыню для молитвы и спаслась. Предстоятель РПЦ назвал неслучайным, что память Марии Египетской совпала со временем введения карантина.

«Нет сегодня ни в Москве, ни в Петербурге, ни в других местах пустыни, но есть одно место, которое может стать пустыней: это наш собственный дом. Давайте сделаем наши дома пустынями», ― добавил священнослужитель.

При этом патриарх призвал в предоставленные государством дни «не валять дурака» ― ходить на шашлыки, развлекаться на свежем воздухе. Он подчеркнул, что это не каникулы, а время для концентрации мысли и сосредоточения, организации своей жизни, семейной жизни, отношений с коллегами, с родными и близкими.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении следующей недели нерабочей с сохранением за работниками заработных плат. Власти субъектов РФ ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей назвал правила поведения в церкви в условиях коронавируса. По словам депутата, иконы в церквях необходимо протирать дезинфицирующими средствами, также в помещениях нужно проводить регулярную влажную уборку и проветривать их.

С 28 марта по всей стране закрылись общественные места. Работают только продуктовые магазины и аптеки, а также экстренные службы и непрерывные жизненно важные производства. В этих условиях продолжение работы культовых учреждений с проведением в них церемоний и обрядов, подразумевающих взаимные прикосновения и целование икон, выглядит недальновидно, отметил Онищенко.