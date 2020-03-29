Леонков объяснил, почему американцы назвали бомбардировщик Су-24 «вызовом из прошлого»

Советские военные разработки остаются востребованными и сегодня. Настолько, что Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу достаточно лишь актуализировать их, производя современные модификации. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» и военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на заинтересованность американским изданием National Interest российским бомбардировщиком Су-24, спроектированным еще в 1960 году. Авторы материала назвали его «вызовом из прошлого» и отметили, что он до сих пор находится на вооружении стран, бывших когда-то частью СССР, а также Ирана — там их, по словам Леонкова, около 30 экземпляров.

«Одной из основных боевых задач Су-24 был прорыв систем ПВО противника. Он фактически может лететь в автоматическом режиме по пересеченной местности, а компановка, бронирование и так далее позволяли ему это делать достаточно эффективно. Кстати, появление этого самолета очень сильно озадачило США, и, насколько я помню, еще в 90-х годах, когда у нас активно «резали» авиацию, американцы настаивали на том¸ чтобы именно Су-24 были сокращены по максимуму», — сказал военный эксперт.

Таким образом, из нескольких тысяч самолетов осталась только малая их часть, добавил собеседник ФАН. В РФ их осталось порядка 150–160 экземпляров — в модификациях «М» и «М2».

«Конечно, это уже значительно доработанные Су-24 по сравнению с их первоначальным видом, — сказал Леонков. — В частности, на 700 бортах была установлена новейшая навигационная система. Позже их модифицировали вновь, и до сих пор Су-24 успешно совершают боевые вылеты. Так что самолет по своей конфигурации, несмотря на то, что он был спроектирован почти 60 лет назад, оказался востребованным. Во-первых, потому что у него был достаточно солидный арсенал вооружения: ракеты воздух-земля, крылатые ракеты (Х-21, Х-25) и даже авиационные бомбы — кстати, именно на этом самолете была протестирована система, которая превратила обычные бомбы свободного падения в высокоточное оружие (ее разработчики были высоко отмечены руководством страны)».

Во-вторых, продолжил военный эксперт, поскольку Су-24 был задуман как средство прорыва воздушной обороны противника, то его оснастили комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые воздействовали на комплексы ПВО противника, затрудняя их работу. Именно по этой причине наш бомбардировщик вызывал столько опасений у американцев.

Собеседник ФАН также прокомментировал ту часть материала National Interest, в которой Су-24 сравнивается с бомбардировщиком США General Dynamics F-111.