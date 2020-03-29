Оперштаб назвал число пациентов с коронавирусом в Москве моложе 40 лет

Москва, 29 марта. Новый китайский коронавирус представляет угрозу не только для пожилых людей, но и для молодежи. Об этом свидетельствует статистика, приведенная оперативным штабом Москвы по ситуации с коронавирусом.

Согласно имеющимся данным, почти 40% людей, заразившихся коронавирусом в Москве, не перешагнули 40-летний возрастной рубеж. Речь идет о людях, которые в данный момент подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Петербургский дневник».

Напомним, что на данный момент в столице официально подтверждено 1014 случаев заражения опасной китайской инфекцией. 46% заразившихся — в возрасте от 35 до 64 лет. Порядка 33,5% — люди от 18 до 34 лет. Около 15% составляют люди, которые старше 65 лет. Меньше всего случаев заражения зарегистрировано среди детей.