Васильева использует устаревшие данные для оправдания фейков про коронавирус

Москва, 29 марта. Руководитель «Альянса врачей» Анастасия Васильева продолжает попытки воспользоваться ситуацией на фоне эпидемии коронавируса, публикуя очередные фейки.

Глава организации отметилась очередным выпадом в сторону власти. Медик опубликовала в соцсетях критические замечания, заявив, что введение нерабочей недели вызвано нехваткой коек в московских больницах, передает издание Nation News.

«Вот она истинная причина ввода нерабочей недели. В Москве всего 3 тысячи мест в инфекционных больницах. Можно только поздравить власть с успешным проведением программы по оптимизации расходов на здравоохранение», — написала Васильева в Twitter.

В подтверждение своих слов она приложила ссылку на статью 2015 года. Вот только речь в ней идет о сокращении мест только в детских инфекционных больницах. В тексте статьи объясняется, что оптимизация проводилась в связи со снижением заболеваемости паразитарными заболеваниями.

На явное несоответствие Васильевой указали ее же собственные подписчики, назвав написанный ею твит «гнилым фейком».

При этом Васильева умолчала о том, что Минобороны уже возводит 16 инфекционных больниц для лечения больных пневмонией нового типа.

Ранее по запросу Федерального агентства новостей Анастасия Васильева была вызвана в УВД по ЮАО Москвы, где ей пришлось дать объяснения по поводу фейков о коронавирусе. Главе «Альянса врачей» грозит штраф за распространение дезинформации.