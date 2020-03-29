ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

Триполи, 29 марта. Так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии решило продлить комендантский час с 14.00 до 07.00 утра. Соответствующий указ под номером 238 был опубликован марионеточным «правительством» Файеза Сарраджа.

При этом, согласно данному указу, все ливийские госучреждения, находящиеся на оккупированной незаконными вооруженными формированиями ПНС территории Ливии, будут осуществлять свою деятельность только в период с 9 утра до 12 часов дня. Также ПНС запретило любое перемещение граждан между населенными пунктами, за исключением тех случаев, которые предусмотрены статьей №2 указа №215 марионеточного «правительства» в Триполи.

Стоит отметить, что эти меры обусловлены якобы предотвращением распространения эпидемии коронавируса (COVID-19). Вполне вероятно, что именно по вине оккупационного триполитанского режима и Турции опасное инфекционное заболевание попало в Ливию.

Так, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продолжающейся переброске Анкарой на территорию североафриканской страны террористов-наемников, завербованных турецкими властями в сирийском Идлибе. Среди этих джихадистов, привезенных для пополнения рядов преступных группировок ПНС, были боевики, зараженные COVID-19.

Кроме того, накануне было объявлено о еще двух зарегистрированных официально на территории Ливии случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число официально заболевших в североафриканском государстве новой вирусной инфекцией составляет три человека.