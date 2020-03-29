Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

60
0 Оставить комментарий

ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

Триполи, 29 марта. Так называемое правительство национального согласия (ПНС) Ливии решило продлить комендантский час с 14.00 до 07.00 утра. Соответствующий указ под номером 238 был опубликован марионеточным «правительством» Файеза Сарраджа.

ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

При этом, согласно данному указу, все ливийские госучреждения, находящиеся на оккупированной незаконными вооруженными формированиями ПНС территории Ливии, будут осуществлять свою деятельность только в период с 9 утра до 12 часов дня. Также ПНС запретило любое перемещение граждан между населенными пунктами, за исключением тех случаев, которые предусмотрены статьей №2 указа №215 марионеточного «правительства» в Триполи.

ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

Стоит отметить, что эти меры обусловлены якобы предотвращением распространения эпидемии коронавируса (COVID-19). Вполне вероятно, что именно по вине оккупационного триполитанского режима и Турции опасное инфекционное заболевание попало в Ливию.

Так, ранее Федеральное агентство новостей сообщало о продолжающейся переброске Анкарой на территорию североафриканской страны террористов-наемников, завербованных турецкими властями в сирийском Идлибе. Среди этих джихадистов, привезенных для пополнения рядов преступных группировок ПНС, были боевики, зараженные COVID-19.

ПНС Ливии продлит сроки действия комендантского часа из-за коронавируса

Кроме того, накануне было объявлено о еще двух зарегистрированных официально на территории Ливии случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число официально заболевших в североафриканском государстве новой вирусной инфекцией составляет три человека.

Новости партнеров

Новости партнеров